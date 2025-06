Chanceleres europeus se reunirão com homólogo do Irã sobre programa nuclear

Ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi (Iran's Ministry of Foreign Affairs / AFP)

Os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido, Alemanha e França planejam conversações nucleares com o seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi, na próxima sexta-feira (20) em Genebra. Fontes diplomáticas revelaram, sob anonimato, que o plano foi acordado com os Estados Unidos.

Os ministros se encontraram com a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, no consulado alemão em Genebra, antes de realizarem uma reunião conjunta com o chanceler iraniano.

Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que ainda não tomou uma decisão em relação ao governo de Teerã e avançou que irá realizar uma reunião no final do dia de hoje na Sala de Crise da Casa Branca.

Trump também confirmou que o Irã quer se reunir com o lado americano e apontou que pode vir a fazer isso. “Eles deviam ter feito o acordo, eu tinha um ótimo acordo para eles. No final decidiram não o fazer, e agora gostariam de tê-lo feito. Tenho ideias sobre o que fazer, mas gosto de tomar uma decisão final um segundo antes de executá-la", indicou.

No entanto, reforçou que os seus apoiadores não querem que o Irã obtenha uma arma nuclear. “Israel está realizando os seus ataques com o objetivo de desmantelar as instalações nucleares do Irã, que estava a poucas semanas de ter uma arma nuclear antes do início dos ataques”, considerou, acrescentando, no entanto, que detesta ver tanta morte e destruição.