Israel e Irã trocam ataques em meio ao temor da entrada dos EUA na guerra

Os sistemas de defesa aérea israelenses são ativados para interceptar mísseis iranianos sobre a cidade israelense de Tel Aviv na manhã de 18 de junho de 2025 (Menahem Kahana/AFP)

As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram, na noite desta terça-feira (17/6), que iniciaram novos ataques aéreos na região de Teerã, no Irã. Os ataques ocorrem após o Exército israelense identificar o lançamento de mísseis iranianos em direção a Israel. Mais cedo, aumentaram as especulações sobre a entrada dos Estados Unidos no confronto.

No X, o IDF afirmou que a Força Aérea estaria "trabalhando para interceptar e atacar onde for necessário para eliminar a ameaça", que aconteceram por volta de 18h no Brasil (cerca de 0h em Israel). No mesmo horário, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, fez publicação sobre a guerra. "A batalha começa", escreveu eu postagem no X.

Após a interceptação, o canal oficial do exército anunciou que os israelenses podem deixar as áreas protegidas.

?? Mísseis atingem o centro-norte de Israel



Segundo a mídia do Irã, um dos alvos foi uma base militar nos arredores de Tel Aviv. Já as Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmam uma segunda onda de mísseis iranianos. pic.twitter.com/D8VBFXj9nc — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) June 17, 2025

Temor da entrada dos EUA na guerra



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma série de declarações ameaçadoras contra o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei. Em publicações na rede social Truth Social, Trump afirmou que os EUA e Israel não têm planos imediatos de matar o líder iraniano, mas deixou claro que a situação pode mudar conforme evolua o conflito entre os dois países. Segundo ele, a "paciência está se esgotando".

A manifestação ocorre em meio a especulações sobre a entrada dos EUA no conflito. O site norte-americano Axios noticiou nesta terça-feira que Trump avalia bombardear o Irã.

As informações do site, que também foram confirmadas pela emissora Fox News — aliada a Trump — dizem ainda que autoridades dos EUA estão mobilizando aviões de guerra para o Oriente Médio.

De acordo com o jornal The New York Times, o Irã já prepara um contra-ataque caso os Estados Unidosentrem na guerra. O exército do país prepara mísseis para atacar bases dos EUA no Oriente Médio. O primeiro alvo seria a base norte-americana no Iraque.





