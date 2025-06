Irã afirma que atingiu centro de informação militar de Israel

O IRGC afirma que o ataque foi uma operação eficaz (JOHN WESSELS / AFP)

O exército do Irã afirmou ter atingido, durante a noite de segunda-feira (16), na capital de Israel um centro de informação militar do Mossad, o serviço secreto do país.

“O centro de informação do regime sionista foi atingido no seu núcleo por um míssil guiado, apesar das pesadas camadas de defesa inimigas, que contam com a ajuda dos americanos", disse Reza Talaei-Nik, porta-voz do Ministério da Defesa iraniano.

Segundo o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) o ataque foi uma operação eficaz, apesar da presença de sistemas de defesa altamente avançados e que o centro está atualmente em chamas.

Mas, o governo israelense não se pronunciou sobre o episódio até o momento.