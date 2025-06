Trump reuniu Conselho de Segurança Nacional e estuda intervir no Irã

O presidente dos EUA avalia uma intervenção no território iraniano e considera todas as opções possíveis

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (foto: ANNA MONEYMAKER/ GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ Getty Images via AFP)

A Casa Branca anunciou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu durante cerca de uma hora e 20 minutos com o Conselho de Segurança Nacional para discutir o conflito entre Israel e Irã.

Trump avalia uma intervenção no território iraniano e considera todas as opções possíveis, mas as autoridades norte-americanas reiteram que Washington não está envolvido na ofensiva israelense.

De acordo com a mídia dos EUA, as alternativas em cima da mesa incluem o uso de bombas norte-americanas de alta potência, conhecidas como destruidoras de bunkers, contra a instalação nuclear iraniana de Fordo, construída debaixo de uma montanha, a aproximadamente cem metros de profundidade.

Israel tem nos últimos dias visado vários alvos do programa nuclear iraniano, incluindo instalações e cientistas nucleares, no entanto o seu armamento não tem a capacidade de atingir uma profundidade tão grande como a de Fordo.

O canal NBC noticiou, com relatos de altos responsáveis da administração federal sob anonimato, que entre as opções consideradas por Trump também está um ataque ao Irã. Já o jornal New York Times aponta que o presidente poderá ainda enviar aviões-tanque para permitir que os aviões de guerra israelenses realizem missões de longo alcance.

Mas, Trump já alertou que não quer que sejam disparados mísseis contra civis ou soldados norte-americanos, mas quer uma rendição incondicional do governo de Teerã.