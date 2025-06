Trump deixa encontro do G7 após dizer que Teerã deve ser evacuada

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (SUZANNE PLUNKETT / POOL / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu deixar a cúpula do G7, realizada no Canadá, na noite desta segunda-feira (16/5). De acordo com a Casa Branca, o republicano precisou voltar a Washington para resolver “assuntos muito importantes” sobre o confronto entre Israel e Irã.

"Devido aos acontecimentos no Oriente Médio, o presidente Trump partirá esta noite após o jantar com os chefes de Estado", escreveu a secretária de imprensa dos EUA, Karoline Leavitt, na rede social X.



O anúncio ocorre logo após Trump afirmar que “todos devem evacuar Teerã imediatamente”, em postagem na plataforma Truth Social. A capital do Irã abriga quase 10 milhões de pessoas.

A mensagem de Trump serve como endosso aos alertas do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que lançou um ataque em massa contra o Irã.

Mais cedo, o Exército israelense emitiu um aviso pedindo que moradores de um distrito de Teerã evacuassem, repetindo a tática usada em Gaza, onde deslocou a maior parte da população palestina desde os ataques de 7 de outubro de 2023.



Trump tem evitado responder diretamente se os Estados Unidos participarão das ações militares israelenses, embora afirme que o país não esteve envolvido nos ataques iniciais.

Em conversa anterior com jornalistas na cúpula do G7, que termina nesta terça-feira, Trump declarou: "Assim que eu sair daqui, vamos fazer alguma coisa. Mas eu preciso sair daqui antes."

