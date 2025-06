Irã reage ao G7 e alega que se defende da "agressão cruel" de Israel

Porta-voz das Relações Exteriores do Irã descreveu o documento como uma falha por não abordar a "agressão ilegal e flagrante" de Israel

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei (Foto: Reprodução/X)

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, criticou a declaração conjunta emitida pelo G7 – grupo das principais economias do mundo – ainda durante a madrugada desta terça-feira (17/6).

Baghaei descreveu o documento, que coloca os iranianos como uma “fonte de instabilidade e terror“, como uma falha ao não abordar a “agressão ilegal e flagrante de Israel contra o Irã.”

“A declaração dos líderes do G7 desconsiderou de forma reveladora a agressão flagrante de Israel contra o Irã e os ataques ilegais à nossa infraestrutura nuclear pacífica, bem como os ataques indiscriminados a áreas residenciais e o assassinato de nossos cidadãos”, escreveu o porta-voz na rede social X.

