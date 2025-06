Em comunicado, líderes do G7 dizem que o Irã nunca poderá ter armas nucleares

Os líderes do G7 reiteraram "o compromisso com a paz e a estabilidade no Oriente Médio"

O primeiro-ministro canadense Mark Carney, o presidente dos EUA Donald Trump e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer posam para uma foto de família durante a Cúpula do Grupo dos Sete (G7) no Kananaskis Country Golf Course em Kananaskis, Alberta, Canadá, em 16 de junho de 2025. (Foto de Geoff Robins / AFP) ( AFP)

Os líderes do G7 reunidos nas montanhas Kananaskis, no Canadá, divulgaram na noite da segunda-feira, 16, um comunicado conjunto em que reiteram o "compromisso com a paz e a estabilidade no Oriente Médio" e pedem a "ampla distensão das hostilidades" na região, "incluindo um cessar-fogo na Faixa de Gaza".

O texto afirma que Israel "tem o direito de se defender" e que o Irã é a "principal fonte de instabilidade regional e terror". "Temos sido consistentemente claros de que o Irã nunca poderá ter uma arma nuclear", diz o comunicado.

"Permaneceremos vigilantes às implicações para os mercados internacionais de energia e prontos para coordenar, inclusive com parceiros com ideias semelhantes, a salvaguarda da estabilidade do mercado", conclui o texto assinado pelos líderes do G7.

O comunicado conjunto foi divulgado após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado que deixaria o encontro antecipadamente para se reunir com o Conselho de Segurança Nacional na Casa Branca para discutir a situação no Oriente Médio.