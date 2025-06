Novos ataques: número de mortos sobe para 128 no Irã e 14 em Israel

Esta foto divulgada pelo canal oficial do Telegram Sepah News, do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), na sexta-feira (13), mostra fumaça saindo de um local supostamente alvo de um ataque israelense na capital iraniana, Teerã, no início da manhã. ( Foto: Sepah News/AFP)

O número de mortos no conflito no Oriente Médio subiu e chegou a 128 no Irã, e 14 em Israel. A guerra entre os dois países entrou no quarto dia, neste domingo (15/6).

Depois de diversas ameaças, Israel lançou o que chamou de “ataque preventivo” contra o Irã. O foco da operação foi o programa nuclear iraniano.

Ao longo da última semana, a retórica militar entre os dois países aumentou. Há alguns dias, o governo iraniano afirmou que atacaria Israel caso seu programa nuclear fosse atingido.

