Polícia dos EUA busca suspeito do assassinato de congressista estadual

Melissa Hortman e o marido foram mortos a tiros no último sábado (14), em Minnesota

A deputada estadual de Minnesota, nos Estados Unidos, Melissa Hortman, e seu marido, Mark Hortman, foram assassinados na manhã deste sábado (14). (Reprodução/Redes Sociais)

A polícia dos Estados Unidos realiza, neste domingo (15), uma intensa busca pelo suspeito do assassinato de uma congressista estadual democrata e seu marido em Minnesota, em um ato que as autoridades classificaram como um atentado com motivação política.

O FBI oferece uma recompensa de até 50 mil dólares (R$ 278 mil) por qualquer informação que leve à captura de Vance Boelter, acusado de matar a tiros Melissa Hortman e seu esposo no último sábado (14), além de ferir gravemente o senador estadual John Hoffman e sua esposa, em dois subúrbios de Minneapolis.

O duplo atentado abalou a classe política de todo o país, em um momento de alta tensão devido às políticas do presidente republicano, Donald Trump.

Boelter, "um homem branco de 57 anos", considerado "armado e perigoso", foi visto pela última vez "com um chapéu de caubói claro", segundo a polícia, que mobilizou "centenas" de agentes em sua busca.

Supostamente, ele foi na madrugada de sábado até as casas de Hoffman e Hortman. Em uma foto compartilhada pelas autoridades, Boelter aparece com um uniforme policial e o que parece ser uma máscara de látex, tocando a campainha de uma residência. Ele aparece no site da empresa de segurança privada Praetorian Guards Security Services como diretor de patrulhas da companhia.

David Carlson, colega de moradia de Boelter, declarou à emissora local KARE que, antes dos ataques, recebeu uma mensagem de texto do foragido informando que se ausentaria por um tempo e que talvez morresse em breve.

O suspeito, que fugiu a pé após uma troca de tiros com a polícia nas proximidades da residência de Hortman, deixou em seu carro um manifesto — cujo conteúdo não foi detalhado pelas autoridades — e uma lista de funcionários, entre eles os dois atingidos e outras figuras políticas do estado.