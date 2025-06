EUA: Trump pensa em restringir a entrada de cidadãos de mais 36 países

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (JIM WATSON/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja adicionar os cidadãos de mais 36 países na lista de proibidos de entrar no território norte-americano.

A intenção do republicano foi revelada por um memorando interno do Departamento de Estado obtido pela Reuters. Segundo a reportagem, o documento, que foi assinado pelo Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, detalha uma preocupação sobre os países da lista de restrições e pede medidas corretivas:

“O departamento identificou 36 países que podem ser recomendados para suspensão total ou parcial de entrada, caso não atendam aos critérios e requisitos estabelecidos dentro de 60 dias”, aponta o memorando enviado durante este fim de semana.

Ainda de acordo com o documento, os países que podem ser adicionados à lista são: Angola, Antígua e Barbuda, Benin, Butão, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboja, Camarões, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Djibuti, Dominica, Etiópia, Egito, Gabão, Gâmbia, Gana, Quirguistão, Libéria, Maláui, Mauritânia, Níger, Nigéria, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sudão do Sul, Síria, Tanzânia, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zâmbia e Zimbábue.

