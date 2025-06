Índia: vídeo mostra sobrevivente saindo a pé de avião que caiu

Sobrevivente Vishwash Kumar Ramesh (Reprodução)

O ocupante do assento 11A da aeronave que caiu, nesta quinta-feira (12/6), na Índia, é, segundo informou a polícia de Ahmedabad, o sobrevivente identificado como Vishwash Kumar Ramesh, de 38 anos. De acordo com os policiais, ele estava entre as 242 pessoas a bordo do voo AI171 da Air India – a tragédia já fez mais de 200 vítimas.

Milagrosamente, Vishwash foi encontrado com vida e caminhou até uma ambulância. Um vídeo, que teria sido gravado momentos após a queda da aeronave, mostra o homem andando desorientado enquanto testemunhas o cercavam e faziam perguntas.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Vishwash estaria sentado no assento 11A, localizado logo atrás de uma saída de emergência, na primeira fileira da classe econômica e ao lado de uma janela. Em entrevista ao Hindustan Times, ele relembrou o acidente.

Leia a matéria completa e confira o vídeo no portal Metrópoles.