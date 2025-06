Ataque russo em larga escala na Ucrânia causa duas mortes e dezenas de feridos

Prédio atingido por drone na região de Kharkiv ( HANDOUT / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP)

Segundo as autoridades ucranianas, duas pessoas morreram e 60 ficaram feridas, incluindo nove crianças com idades entre 2 e 15 anos, num ataque russo em larga escala com drones na madrugada desta quarta-feira (11) no país.

Uma das áreas mais atingidas foi a região de Kharkiv, onde 17 drones atingiram dois bairros residenciais, informou o prefeito Ihor Terekhov.

“Esses são locais comuns de vida pacífica, aqueles que nunca deveriam ser alvos”, disse Terekhov, acrescentando que a ofensiva causou incêndios e afetou o serviço de gás, eletricidade e água.

Os ataques também causaram destruição generalizada nos distritos de Slobidskyi e Osnovianskyi, atingindo prédios de apartamentos, residências particulares, parques infantis, áreas industriais e transportes públicos.

Kharkiv tem sido um alvo frequente nos últimos meses da Rússia, com o lançamento intenso de ataques com drones e mísseis contra infraestruturas civis.