Israel recupera os corpos de mais dois reféns

O resgate ocorreu na cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, segundo as forças israelenses

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (SEBASTIAN SCHEINER / AFP)

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que as forças israelenses resgataram os corpos de mais dois reféns detidos na Faixa de Gaza. "Não descansaremos nem ficaremos em silêncio enquanto não trouxermos para casa todos os nossos prisioneiros, vivos e mortos", afirmou Netanyahu.

"Numa operação do exército e do serviço de informações internas do país, o Shin Bet, na Faixa de Gaza, os corpos de dois dos nossos raptados foram devolvidos a Israel: o falecido Yair Yaakov e outro raptado cujo nome ainda não foi revelado", diz o comunicado.

O resgate ocorreu na cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, segundo as forças israelenses. Yaakov foi morto no mesmo dia 7 de outubro de 2023 durante o ataque do Hamas. Os seus dois filhos, Or e Yagil, e a sua esposa, Merav Tal, também foram capturados no Kibutz Nir Oz, no entanto foram libertados vivos durante a trégua em novembro passado.

O Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos, que reúne os familiares da maioria dos reféns e daqueles que deixaram Gaza com vida, informou que o nome do segundo refém recuperado não foi divulgado a pedido da família. "O regresso de Yair e de outro refém, cujo nome não foi divulgado a pedido da família, para receber um enterro adequado em Israel marca um encerramento doloroso, mas significativo e cumpre a obrigação moral mais básica do Estado para com os seus cidadãos", declarou o Fórum.

O Fórum também apelou ao governo que chegue a um acordo abrangente para trazer de volta os estimados 53 prisioneiros que estão em Gaza, argumentando que isso é o que a maioria da população do país quer, em vez de manter a ofensiva para libertá-los.

Dos 251 reféns capturados, 53 permanecem em no enclave palestino. Destes, o governo de Tel Aviv estima que 20 ainda estejam vivos.

O gabinete de Netanyahu já havia informado no último sábado ter recuperado ainda o corpo de um refém tailandês. Os tailandeses eram o maior grupo de estrangeiros mantidos em cativeiro pelo Hamas.