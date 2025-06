Ativista Thiago Ávila fica detido em Israel por não assinar deportação

Ativista brasiliense Thiago Ávila (Foto: Reprodução/Youtube)

O ativista brasiliense Thiago Ávila (foto em destaque), 38 anos – capturado nessa segunda-feira (9/6) pela Marinha israelense junto à ambientalista sueca Greta Thunberg, 22, e outros militantes a bordo de um barco com ajuda humanitária para Gaza –, está preso em um centro de detenção por não assinar os documentos de deportação necessários para deixar a região.

Autoridades informaram ao Metrópoles que Thiago se recusou a cumprir o procedimento por estar sem notícias dos demais tripulantes do barco. Então, o brasiliense foi levado para um centro de detenção no Estado de Israel e deve aguardar por uma audiência judicial que autorize a deportação involuntária.

Repatriação

Israel informou nesta terça-feira (10/6) que, após ser detida no veleiro Madleen, a ativista Greta Thunberg foi levada para a capital Tel Aviv e partiu em um voo para a França. Por meio de uma publicação no X (antigo Twitter), o Ministério das Relações Exteriores do Estado divulgou duas fotos da jovem a bordo de um avião.

