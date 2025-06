Rússia lançou número recorde de drones contra a Ucrânia

(COMBO) This combination of pictures created on May 12, 2025 shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) during a press conference with the German Chancellor during the Ukraine Recovery Conference in Berlin on June 11, 2024 and Russian President Vladimir Putin during the Congress of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs in Moscow on March 18, 2025. Following the visit of some European leaders to Kyiv, where they called for Russia to agree to an unconditional 30-day ceasefire to allow for peace talks, Putin proposed direct negotiations with Ukraine in Istanbul on May 15, but did not respond to the European call for a 30-day ceasefire. Zelensky said he would be prepared to meet Putin in Turkey, but did not say whether he would still attend if Russia refused the European proposal. (Odd ANDERSEN and Maxim SHEMETOV / various sources / AFP)

A Rússia lançou um número recorde de 479 drones explosivos contra a Ucrânia durante a noite de domingo. A Força Aérea da Ucrânia informou que 460 destes drones foram interceptados ou neutralizados, assim como 19 dos 20 mísseis disparados pelos russos, sendo registrados impactos em dez localidades. A cidade de Kiev também foi alvo do ataque que danificou um edifício, de acordo com o governo local, e causou.

"Devido ao intenso ataque aéreo da Rússia no território da Ucrânia, aviões poloneses e aliados começaram a operar no espaço aéreo da Polônia durante a manhã. Este tipo de intervenção é comum quando os mísseis ou drones russos têm como alvo regiões do oeste da Ucrânia que fazem fronteira com a Polônia, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)", anunciou o Estado-Maior da Polônia.

Por outro lado, o Ministério da Defesa russo informou que 49 drones ucranianos tinham sido interceptados no domingo à noite nas regiões fronteiriças com a Ucrânia e na Chuvashia, cerca de 600 quilômetros a leste de Moscou. As autoridades disseram que não houve vítimas.

Já os militares ucranianos afirmaram que pelo menos dois drones atingiram as instalações da VNIIR, especializada na fabricação de equipamento de navegação usado em drones de ataque, bombas aéreas guiadas e armas de alta precisão. A ofensiva causou um incêndio em grande escala no VNIIR, está na lista de sanções dos EUA. Segundo Kiev, drones ucranianos também atingiram hoje aviões no aeródromo militar de Savasleika, na região russa de Nizhny Novgorod, onde decolam regularmente para transportar mísseis hipersônicos. Além de drones terem danificado um gasoduto na região de Voronezh, que faz fronteira com a Ucrânia.

Esta nova série de ataques com drones ocorre no momento em que Kiev e Moscou iniciaram a troca prisioneiros e corpos de soldados mortos em ambos os lados do conflito.

Hoje, a Rússia e a Ucrânia começaram a troca de um grupo de prisioneiros de guerra com menos de 25 anos, conforme o acordo alcançado há uma semana nas conversações de Istambul. "Um primeiro grupo de militares russos com menos de 25 anos foi repatriado do território sob o controlo do regime de Kiev. Em troca, foi transferido o mesmo número de militares do exército ucraniano", disse o Ministério da Defesa da Rússia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou o início da troca de prisioneiros e afirmou que a operação vai continuar em várias fases nos próximos dias.

Durante o fim de semana e antes de confirmarem hoje o início da operação, as duas partes se acusaram mutuamente de atrasar o cumprimento do compromisso alcançado na Turquia.