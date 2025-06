VIRAL

Vídeo: elefante "rouba" lanches em loja na Tailândia

Vídeos mostram o elefante, que parecia estar com fome, entra no espaço, procura por lanchinhos e pega produtos com a tromba, como se fosse um "roubo"

Correio Braziliense

Publicado: 05/06/2025 às 16:33