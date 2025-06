Dezenas de brasileiras são resgatadas na Espanha em operação contra exploração sexual

(Freepik)

A Polícia Nacional da Espanha e a polícia basca realizaram uma operação conjunta, concluída hoje, contra uma rede internacional de exploração sexual. As instituições revelaram que mais de 20 pessoas foram detidas e 40 mulheres brasileiras libertadas dos cativeiros pelos aliciadores.

O conselheiro do Departamento de Segurança Basco, Bingen Zupiria, disse que a investigação desta operação contra o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual foi iniciada há meses com as informações fornecidas por uma testemunha protegida na região espanhola basca. Na ocasião, Zupiria constatou que a Polícia Nacional também investigava um crime semelhante em outras localidades do país. A partir de então, ambas as entidades desenvolveram juntos um trabalho durante os últimos meses e prepararam a operação.

As autoridades espanholas anunciaram que o grupo criminoso recrutava as mulheres em outros países com falsas promessas, sendo a maioria no Brasil, num esquema para explorá-las sexualmente em apartamentos na Espanha que serviam de cárcere privado e eram gerenciados pela quadrilha.