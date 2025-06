OCDE aponta desaceleração no crescimento global para 2025 e 2026

A OCDE indica que o PIB do Brasil deverá crescer 2,1% em 2025 e 1,6% em 2026

Secretário-Geral da OCDE, Mathias Cormann (GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP)

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) apresentou hoje um relatório que reviu o crescimento global para este ano e para o próximo. O OCDE projeta uma desaceleração no crescimento global, com o Produto Interno Bruto (PIB) mundial previsto para crescer 2,9% em 2025 e 2026, abaixo das estimativas anteriores de 3,1% e 3%, respectivamente.

O documento da OCDE avaliou principalmente fatores como a guerra comercial tarifária iniciada na administração do presidente norte-americano Donald Trump, uma vez que essas medidas têm impactado negativamente o investimento e o consumo, eleva os custos para consumidores e empresas e ainda aumenta o risco e a incerteza econômica. Mas, também alertou para o impacto do aumento da despesa com a Defesa, sobretudo na Europa.

No entanto, de acordo com a Organização, é esperado que a desaceleração seja mais centralizada nos Estados Unidos, Canadá, México e China, com menor incidência prevista em outras economias mundiais. A Organização avisa que os governos terão de fazer escolhas, e de efetuar cortes, de modo a evitar desequilíbrios nas contas públicas.

Nos EUA, a prospectiva é de que o crescimento do PIB desacelere para 1,6% em 2025 e 1,5% em 2026, uma queda expressiva em relação aos 2,8% registrados em 2024. O declínio é atribuído às políticas comerciais protecionistas, que atingem a confiança dos consumidores e dos investidores. Além disso, a inflação no país é projetada para alcançar cerca de 4% em 2025, o que pode atrasar cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. O déficit orçamentário dos EUA também tem perspectivas de que poderá atingir 8% do PIB até 2026.

A OCDE indica que o PIB do Brasil deverá crescer 2,1% em 2025 e 1,6% em 2026. A dívida pública continua elevada, o que exige um enxugamento e maior eficiência nos gastos, além de ser necessária a rápida concretização do novo arcabouço fiscal que já foi aprovado. A produtividade pode aumenta se forem aplicadas mais reformas estruturais. Já o projeto da reforma tributária deve reduzir os custos.

Na Europa, reduziu a previsão de crescimento para 1% em 2025 e 1,2% em 2026. A Alemanha, maior economia da União Europeia, teve sua previsão de crescimento ajustada para 0,4% em 2025. A inflação no bloco permanece, com a inflação de serviços ainda elevada devido a mercados de trabalho limitados. Espera-se que o Banco Central Europeu abaixe as taxas de juros gradativamente, com a taxa de política monetária projetada para cair para 2% até o final de 2025.

Em 2024, o crescimento econômico global foi 3,3%.