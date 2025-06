Premiê da Holanda renuncia após saída da extrema-direita do governo

Dick Schoof, Primeiro Ministro da Holanda (Reprodução/ Government of the Netherlands)

Nesta terça-feira (3), o primeiro-ministro da Holanda, Dick Schoof, anunciou a queda de todo o governo, depois da demissão dos cinco ministros do partido de extrema-direita PVV, de Geert Wilders.

Schoof revelou após uma reunião ministerial que apresentará as demissões dos cinco ministros ao Rei Willem-Alexander. "No Conselho de Ministros, discutimos a situação atual e concluímos que, com a saída do PVV, já não existe apoio suficiente no parlamento para este executivo", declarou.

O premiê acrescentou que disse aos líderes dos quatro partidos da coligação que a queda do governo foi desnecessária e irresponsável.

“Aceitei o cargo com a convicção de que poderia contribuir de algum modo para a solução dos problemas que o país enfrenta. Mas, mantenho ainda essa convicção e, por isso, continuarei a trabalhar como interino até que seja formado um novo governo. Estamos enfrentando grandes desafios nacionais e internacionais e, mais do que nunca, precisamos de determinação para garantir a segurança, a resiliência e a economia. Num mundo em rápida mudança, para todas as pessoas na Holanda que estão preocupadas em encontrar um lar, o seu rendimento, para os agricultores e horticultores que desejam um futuro, e também para retomar o controle da migração. Tudo isto requer ação, não atrasos",", afirmou Schoof .

No contexto atual, ficou inviável a continuidade de um governo minoritário, o que levará o país a novas eleições gerais, um ano e meio depois dos anteriores que foram vencidas pelo PVV.

Schoof não informou quem ocupará temporariamente os cinco ministérios deixados pelos políticos ligados ao PVV.

Já Geert Wilders argumentou que se integrou para uma política de asilo mais rigorosa, não para o colapso do país.

O partido PVV emergiu como o surpreendente vencedor das eleições de novembro de 2023 e agora com a saída dos seus ministros da coligação governamental abre um período de incerteza política no país, a quinta maior economia da União Europeia (UE).

As sondagens para as eleições indicam que o PVV permanece em primeiro lugar, mas a diferença para os seus rivais mais próximos, como a aliança dos Verdes e dos Sociais-Democratas e o partido liberal VVD, vem diminuindo.