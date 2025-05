Elon Musk deixa governo Trump: "Tempo programado"

Até então líder do Departamento de Eficiência Governamental, bilionário demonstrou descontentamento, nos últimos dias, com projeto de lei tributária do presidente dos EUA

"Gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump pela oportunidade de reduzir gastos desnecessários", diz Elon Musk

O bilionário Elon Musk, até então responsável pelo Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) do governo dos Estados Unidos, anunciou, na noite desta quarta-feira (28/5), a saída da gestão do presidente Donald Trump, de quem é amigo próximo. O comunicado foi publicado na rede social X (antigo Twitter), da qual o empresário, considerado o homem mais rico do mundo, é proprietário.

“À medida que meu tempo programado como funcionário especial do governo chega ao fim, gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump pela oportunidade de reduzir gastos desnecessários”, escreveu.

Direcionando-se à equipe que geria até o momento, o Doge, enfatizou que a missão em questão, de redução de despesas, “apenas se fortalecerá com o tempo, à medida que se tornar um modo de vida em todo o governo”.

A saída de Musk da gestão de Trump era esperada. Na terça-feira (27/5), o empresário disse, em entrevista à mídia americana, que estava insatisfeito com o projeto de lei tributária do presidente — que inclui uma série de cortes de impostos. Segundo o dono da Tesla, a proposta prejudicaria esforços feitos por ele para reduzir as despesas governamentais.

“Fiquei decepcionado ao ver esse projeto de gastos massivo, que aumenta o déficit orçamentário, em vez de reduzi-lo”, afirmou ao programa Sunday Morning.

