EUA anuncia restrição de vistos a autoridades estrangeiras e censores

Secrétario de Estado dos EUA Marco Rubio. (Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Nesta quarta-feira (28), o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou que os Estados Unidos irão restringir os vistos de autoridades e estrangeiros que aplicam censura contra seus cidadãos.

"Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a essas pessoas cúmplices na censura dos americanos. Portanto, essas pessoas não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram", afirmou Rubio.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

No entanto, o chefe da diplomacia dos EUA não citou os possíveis alvos da medida e não deu mais detalhes sobre quais seriam as restrições nem quando elas entrariam em vigor. Mas, afirmou que combate a "censura flagrante" no exterior contra empresas de tecnologia americanas. "A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade", acrescentou.

Porém, o secretário de Estado já havia assinalado recentemente sobre a grande possibilidade de o governo Trump impor sanções a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF). Moraes é um possível alvo dá da Lei Magnitsky, que visa punir pessoas que praticam graves violações de direitos humanos ou ainda autoridades ou ex-autoridades governamentais envolvidas em casos de corrupção.