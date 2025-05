Ex-braço direito de Trump alfineta Moraes após anúncio de punição a autoridades estrangeiras

Ex-assessor de Donald Trump Jason Miller (à esq.) e o ministro do STF, Alexandre de Moraes (Anna Moneymaker / Getty Images via AFP e Fellipe Sampaio /STF)

Ex-assessor de Donald Trump, o consultor do governo americano Jason Miller citou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em uma publicação no X, nesta quarta-feira, 28, após o anúncio de que os Estados Unidos vão restringir concessão de vistos para autoridades estrangeiras "cúmplices de censura".

Na publicação, Miller escreveu: "Compartilhe isso com a primeira pessoa que vier à sua mente ao ler isto. Tudo bem, vou começar... Olá, @Alexandre!", marcando o perfil do ministro do Supremo, que está desativado.

Share this with someone who immediately comes to mind when you read this.



OK, I’ll start…



Hello @Alexandre! ???? https://t.co/a5VLfAQXId — Jason Miller (@JasonMiller) May 28, 2025

A publicação foi feita após o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciar nesta quarta-feira que o país vai restringir visto para "autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos". Sem citar o ministro Alexandre de Moraes diretamente, ele mencionou a América Latina como um dos exemplos de aplicação.

O secretário afirmou que está combatendo a "censura flagrante" no exterior contra empresas de tecnologia americanas. No entanto até o momento, Rubio não informou quem são os alvos da medida, não deu mais detalhes sobre quais seriam as restrições nem quando elas entrariam em vigor.

"Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos", escreveu no X. "A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano - um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade."

O anúncio ocorre após o próprio Rubio dizer semana passada que havia uma grande possibilidade de Alexandre de Moraes ser alvo de sanções por parte do governo de Donald Trump.