Rússia diz que memorando do acordo de paz está na fase final e apresentará a Ucrânia

O chefe da diplomacia russa adiantou ainda já ter proposto à Ucrânia uma data e local para as novas negociações de paz

Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov (PAVEL BEDNYAKOV/POOL/AFP)

Segundo o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, a nova rodada de negociações ente as delegações russas e ucranianas deve acontecer no dia 2 de junho. E o Kremlin assegurou ter em preparação e nas etapas finais um memorando que será informado a Kiev para expor as condições russas de um acordo de paz duradouro.

O chefe da diplomacia adiantou ainda já ter proposto à Ucrânia uma data e local para as novas negociações de paz. “O lado russo, conforme acordado, elaborou prontamente um memorando relevante, que expõe a nossa posição sobre todos os aspectos para superar de forma fiável as causas profundas da crise. A delegação russa liderada por Vladimir Medinskiy está preparada para apresentar o memorando ao lado ucraniano e para fornecer os esclarecimentos necessários durante a segunda rodada de negociações diretas em Istambul”, apontou Lavrov.

O governo da Ucrânia garantiu estar disposto a participar em discussões mais diretas com a Rússia na próxima segunda-feira, em Istambul, colocando como condição que Moscou apresente antecipadamente as suas condições para a paz. “Não nos opomos a novas reuniões com os russos e aguardamos o seu memorando. A parte russa ainda tem pelo menos quatro dias antes da sua partida para Istambul para nos fornecer o seu documento para análise”, argumentou o ministro ucraniano da Defesa, Rustem Umerov.

Em resposta à ideia ucraniana de uma reunião com Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que um encontro desses deve ser o resultado de acordos concretos entre as duas delegações russas e ucranianas.

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que daqui a duas semanas saberá se o líder russo, Vladimir Putin, quer mesmo terminar à guerra na Ucrânia. Caso contrário, Tump alertou mais uma vez que agirá de modo um pouco diferente. “As palavras falarão por si. Não estamos satisfeitos com esta situação. Vamos descobrir se ele está nos enganando ou não. Neste prazo, serão conhecidas as medidas que os EUA irão tomar”, afirmou.

Nos últimos dias, Trump subiu o tom e advertiu Putin de que estava brincando com o fogo e acusou-o de estar louco, uma vez que os ataques russos à Ucrânia se intensificaram.