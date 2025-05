Rússia e Ucrânia se acusam de não querer acabar com a guerra

Moscou e Kiev trocam acusações, colocando em causa as reais intenções em avançar com o empenho diplomático para se chegar a um acordo

Ataque russo na Ucrânia (HANDOUTU/krainian State Emergency Service Press Service/AFP)

A Rússia e a Ucrânia se acusam mutuamente de não querer terminar com a guerra e de criarem obstáculos para as negociações de paz.

“Kiev, com o apoio de alguns países europeus, tomou uma série de medidas provocatórias para impedir as negociações", disse hoje o Ministério da Defesa da Rússia, em referência também as nações que suspenderam as restrições do uso de suas armas no território russo.

Moscou ainda indicou que os ataques nos últimos dias que realizou em grande escala conta a Ucrânia são uma resposta aos drones ucranianos contra a população civil do país e que o governo de Kiev busca perturbar os esforços de paz. “A Ucrânia aumentou de forma significativa, as ofensivas com drones e mísseis em direção ao nosso território, com munições fornecidas por países do ocidente, tendo sido atingidas áreas civis.”, diz o comunicado do Ministério da Defesa.

Mas, a Ucrânia diz ser alvo de ataques aéreos russos massivos contra o seu território. "Putin e a sua comitiva não planeiam terminar a guerra. Atualmente, não há indícios de que estejam a considerar seriamente a paz ou a diplomacia. Pelo contrário, há amplas provas de que estão a preparar novas operações ofensivas”, apontou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nesta terça-feira (27), acrescentando que pediu um reforço das defesas aéreas para conter os ataques russos.

No entanto, Keith Kellogg, enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, para a Ucrânia, sugeriu que a próxima rondada de negociações entre a Ucrânia e a Rússia pode acontecer em Genebra. "Vai haver outra reunião. E acreditamos que será provavelmente em Genebra. Gostaríamos de tê-la realizado no Vaticano e estávamos prontos para issor, mas os russos não quiseram ir para lá”, avançou.

Enquanto isso, Maria Zakharova, porta-voz do ministério das Relações Exteriores da Rússia, garantiu que uma resolução de paz está sendo elaborada, incluindo as datas para um acordo e para um cessar-fogo, porém acusou Zelensky de escalar a retórica agressiva

Por sua vez, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, condenou os ataques ucranianos ao território russo e afirmou que não são conducentes a uma resolução pacífica do conflito..

Já Trump também criticou nas redes sociais a estratégia de Vladimir Putin na guerra. "O que Vladimir Putin não percebe é que, se não fosse eu, muitas coisas muito más já teriam acontecido à Rússia, e quero dizer MUITO más. Ele está a brincar com o fogo!", escreveu Donald Trump, mas sem detalhar de que modo evita o que de mal pode acontecer à Rússia.