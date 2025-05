Alemanha autoriza a Ucrânia a usar suas armas na Rússia

Chanceler da Alemanha, Friedrich Merz (ODD ANDERSEN/AFP)

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou nesta segunda-feira (26) que seu país permitirá à Ucrânia que utilize armas alemãs contra alvos militares em território russo.

Merz ainda avançou hoje que os principais aliados da Ucrânia não iriam mais impor restrições no fornecimento de armas a Kiev. "Já não há limites de alcance para as armas fornecidas à Ucrânia. Nem pelos britânicos, nem pelos franceses, nem por nós. Nem pelos norte-americanos. Isto significa que a Ucrânia pode agora se defender, por exemplo, atacando posições militares na Rússia, o que não fazia há algum tempo, com algumas exceções. Agora pode fazê-lo”, assegurou.

O anúncio do chanceler alemão ocorre no mesmo dia em que a Rússia realizou a maior ofensiva ao território ucraniano. Mas, o líder da Alemanha não detalhou o que representa o término das restrições. Entretanto, antes mesmo de tomar posse, Merz tinha assumido uma posição favorável em relação à entrega de mísseis de cruzeiro, com um alcance superior a 500 quilômetros. Um pedido frequente do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aos seus parceiros ocidentais.

Ao contrário, seu antecessor, Olaf Scholz, se recusou a fornecer mísseis de cruzeiro para evitar uma escalada do conflito e disponibilizou apenas mísseis com um alcance máximo de 70 quilômetros.

Por outro lado a reação de Moscou foi imediata. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, indicou que esta decisão é bastante perigosa e contrária às pretensões da Rússia em alcançar um acordo político.

Em novembro de 2024, o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a liberar a Ucrânia de usar mísseis táticos de longo alcance contra alvos na Rússia e, também em novembro o governo de Kiev lançou mísseis Storm Shadow, do Reino Unido, para atacar o território russo.