Macron revela que conversou com o Papa Leão XIV sobre paz mundial e meio ambiente

O presidente da França, Emmanuel Macron, conversou por telefone pela primeira vez com o com o Papa Leão XIV. "Discutimos quais são os esforços necessários para silenciar as armas em todos os conflitos espalhados pelo mundo, em particular para alcançar uma paz sólida e duradoura na Ucrânia e em Gaza. Concordamos também na ambição de conciliar a luta contra a pobreza com a proteção do planeta", revelou na rede social X.

O líder francês ainda abordou com o pontífice o Pacto para a Prosperidade, os Povos e o Planeta, uma iniciativa da França realizada a partir de 2023 durante a conferência sobre um novo pacto financeiro global que reuniu a maioria dos países do Sul Global. Macron contou que também falou da cúpula dos Oceanos das Nações Unidas, que acontece em Nice em junho, que vai impulsionar o país na defesa da preservação do ambiente em todo o mundo.

Proteção ambiental é bandeira do Papa

O meio ambiente e as alterações climáticas são uma das principais preocupações de Leão XIV, desde a época em que estava à frente da diocese de Chiclayo, no Peru, onde liderou ações de proteção ambiental e ajudou os pobres com as próprias mãos contra os efeitos de enchentes do rio La Leche. O então bispo regressou várias vezes aos locais atingidos com ajuda material e espiritual para a população vulnerável.

A inundação causada pelo ciclone Yaku, em 2023, causou chuvas torrenciais e incessantes na localidade. As alterações climáticas têm castigado o Peru. Seis anos antes, em 2017, o mesmo fenômeno já havia atingido esta zona do país, destruindo cidades, casas e provocando mortes.

"Monsenhor Robert era mais um entre todos os moradores, a ponto de as pessoas não saberem que fosse o próprio bispo de Chiclayo, tamanha era a humildade. Só se diferenciava de nós pelo crucifixo de metal. Eu tinha perdido a minha casa, estava num momento de muita dificuldade, até que apareceu aquele pastor com palavras de incentivo. Só por vê-lo ao nosso lado, já sentíamos um alívio e chorávamos pela alegria da esperança", relatou Tenessee Cabrejos, morador da região.

"O Papa nos deu uma grande lição, sobretudo aos políticos que não apareceram quando eram mais necessários. As autoridades de socorro que deviam ter chegado com rapidez, não vieram. Mas o Papa, apenas algumas horas depois, apareceu com uma tonelada de alimentos, de roupa e com palavras de esperança. O nosso Papa demonstrou muita preocupação com o ambiente. Sabia perfeitamente que o que acontece nesta região se deve às alterações climáticas. Teve sempre uma preocupação maior com esse aspecto. Sempre nos dizia que precisávamos proteger as áreas ribeirinhas, que devíamos trabalhar com a prevenção, que devíamos ter atenção com o desenvolvimento dos povoados. Tenho plena certeza de que ele vai impulsionar grandes ações a favor do ambiente para evitar desastres naturais. O que ele fez aqui em Íllimo será agora feito no plano mundial. Essa será a grande missão do Papa em relação ao cuidado do planeta, disse o presidente da Câmara de Íllimo, Juan Pablo Santa María, que tinha iniciado o mandato dois meses antes da tragédia.

O secretário-geral da organização Cáritas, padre José Alejandro Castillo Vera, ainda afirmou que pouca gente sabe, mas o atual Papa promoveu ações de reflorestamento. "O Papa demonstrou a importância de arborizar áreas das cidades não apenas por uma questão de purificar o ambiente, mas de prevenir desastres ambientais. Em vez de lixo, árvores. Estamos agora tentando recuperar todos os projetos que ele nos deixou e que seguramente vai aplicar como chefe do Vaticano", indicou.

Seguindo o exemplo do "Laudato Si" (Louvado Sejas), a encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado do planeta como a "casa comum", na qual critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável e defende a Natureza contra a degradação ambiental, o novo Papa Leão XIV também é um defensor no combate às alterações climáticas que afetam, principalmente, as populações mais pobres e vulneráveis.