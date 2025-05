Homem morre após explosão em embarcação no rio Hudson, nos EUA

Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que a vítima trabalhava com chamas ou faíscas no momento do acidente

As autoridades locais pontuaram que as causas do acidente ainda estão sob investigação (Foto: AFP)

Um homem de 59 anos morreu e outros dois ficaram feridos depois que um barco que estava atracado no rio Hudson, em Nova York, nos Estados Unidos, explodiu. O caso aconteceu na manhã deste sábado (24/5).

Por meio das redes sociais, a Guarda Costeira norte-americana informou que o homem trabalhava com chamas ou faíscas no momento do acidente. A vítima trabalhava no Departamento de Proteção Ambiental da cidade de Nova York.

