Trump constrange presidente da África do Sul com supostos vídeos de 'genocídio branco'

O presidente dos EUA pediu que seus assessores exibissem, no Salão Oval, um vídeo de sul-africanos supostamente incitando a morte de fazendeiros brancos

Trump e Ramaphosa, na Casa Branca, durante uma reunião bilateral (JIM WATSON/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta quarta-feira, 21, o líder sul-africano, Cyril Ramaphosa, na Casa Branca, para uma reunião bilateral. Ramaphosa afirmou que quer restaurar a relação com os americanos, avançar em acordos comerciais e estreitar os laços econômicos entre os dois países.

"Queremos discutir como promover investimentos nos dois países. Nós temos minérios críticos que os EUA podem precisar para impulsionar ainda mais sua economia", disse o sul-africano. Trump, por sua vez, mencionou "grandes acordos" em andamento com Índia e Paquistão, além de comentar novamente sua conversa com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ocorrida na segunda-feira: "fizemos muito progresso."

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6 < >

A entrevista coletiva que antecedeu a reunião a portas fechadas, no entanto, foi marcada por momentos de tensão entre o republicano, a imprensa e Ramaphosa. Questionado por um jornalista se pediria ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que interrompesse os bombardeios na Faixa de Gaza, Trump rebateu: "isso foi uma pergunta ou um posicionamento seu?".

Na sequência, o presidente americano pediu que seus assessores exibissem, no Salão Oval, um vídeo de sul-africanos supostamente incitando a morte de fazendeiros brancos. Ele pressionou Ramaphosa com acusações de que o país adota uma retórica "anti-brancos" - afirmação prontamente rebatida pelo presidente da África do Sul.

Trump acabou de apagar as luzes e forçou o presidente da África do Sul a assistir a uma montagem inteira de retórica genocida anti-branca. ????????pic.twitter.com/czyM5pPdAa — Xeixos (@Xeixos) May 21, 2025

Durante a coletiva, outro repórter mudou de assunto e perguntou sobre um avião doado pelo Catar aos EUA. Trump reagiu atacando a emissora: "A NBCsó sabe fazer 'fake news'. Você é uma desgraça", respondeu, antes de retomar o tema da África do Sul, ao qual se referiu como "assassinato em massa de fazendeiros brancos". "Esses fazendeiros não são negros. Eles estão sendo mortos e tendo suas terras tomadas", afirmou, enquanto Ramaphosa tentava esclarecer que nem todas as vítimas eram brancas. "Temos um assunto importante e esse idiota quer mudar o tema", disse Trump falando sobre o jornalista.

Ramaphosa ainda convocou o ministro da Agricultura, John Steenhuisen, "que é branco e que era da minha oposição", frisou, para ressaltar que a maioria dos fazendeiros "quer continuar lá".