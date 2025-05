Biden fala pela primeira vez após diagnóstico da doença

Trump se diz "entristecido" após Joe Biden ser diagnósticado com câncer de próstata( AFP)

O ex- presidente do EUA, Joe Biden, se manifestou hoje nas suas redes sociais para falar pela primeira vez depois dar divulgação, na semana passada, o diagnóstico de um agressivo câncer de próstata.

"O câncer afeta a todos nós. Como muitos de vocês, Jill [mulher de Biden] e eu aprendemos que somos mais fortes em situações difíceis. Obrigado por nos ajudarem com amor e apoio", escreveu.

Biden foi diagnosticado com a doença depois de apresentar sintomas urinários e um pequeno nódulo na próstata na última terça-feira (13), quando a condição do ex-presidente foi divulgada pelo jornal The New York Times. Após alguns dias, o diagnóstico do câncer, já em estado avançado e com metástases nos ossos, foi informado ao público pela sua assessoria de imprensa.

O diagnóstico mostrou um estágio 9, numa escala de 1 a 10 , que indica que a doença atua com significativa agressividade.