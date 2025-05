JD Vance se encontra com Papa Leão 14

O encontro aconteceu nesta segunda-feira (19), no Vaticano. Após encontrar o vice-presidente dos EUA, o Papa Leão conversou com o secretário de Estado dos EUA

O vice-presidente dos EUA em audiência privada com o Papa Leão 14 no Vaticano.(Handout / VATICAN MEDIA / AFP)

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, teve um encontro privado hoje (19) no Vaticano, com o papa Leão XIV, o primeiro pontífice norte-americano da história. Vance se reuniu depois com autoridades da Secretaria de Estado do Vaticano.

De acordo com assessores de Vance, após a reunião, o Papa ainda conversou com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. As duas autoridades norte-americanas são católicas.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

O Vaticano não divulgou detalhes sobre o teor da conversa, descrevendo apenas que as conversas como cordiais e a troca de opiniões sobre questões internacionais urgentes, tendo destaque os apelos do pontífice Leão XIV ao respeito pelo direito humanitário e internacional, e à busca de soluções negociadas para os conflitos armados em curso.

Antes de assumir o papado, o então cardeal Robert Prevost criticou o endurecimento da política de imigração do governo de Donald Trump nas redes sociais. Prevost também "corrigiu" publicamente, na rede social X, um post de JD Vance, no qual o vice-presidente dos EUA defendia prioridade ao amor pela família e pela pátria em detrimento do acolhimento a estrangeiros, invocando passagens da obra de Santo Agostinho para legitimar essa postura, uma vez que segue a linha agostiniana.