Eleição em Portugal: boca de urna indica vitória da centro-direita

Aliança Democrática (AD) de centro-direita deve levar vantagem nas eleições/Getty Images

A Aliança Democrática (AD), coligação de centro-direita liderada pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, deve vencer as eleições legislativas deste domingo (18/05) em Portugal com pelo menos 29% dos votos, segundo pesquisas de boca de urna, garantindo a permanência do atual chefe de governo no cargo.

Essa foi a terceira eleição realizada nos últimos três anos em Portugal para eleger os 230 deputados da Assembleia da República, o Parlamento do país.

Após o fechamento das urnas, pesquisa realizada pela a Universidade Católica Portuguesa para a emissora pública de televisão RTP aponta de 29% a 34% dos votos para a AD, o que equivaleria a de 85 a 96 assentos no Parlamento. No entanto, a quantidade deve ficar abaixo da marca de 116 para garantir uma maioria, o que deve levar à costura de alianças.

