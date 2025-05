Incidentes terroristas foram registrados em 66 países no último ano

Ao todo, mundo registrou 3.492 ataques terroristas no último ano em 66 países diferentes

Guerra deixou milhões de pessoas sem lar/Foto: Mohammed Abed/AFP

No último ano, o número de países onde incidentes envolvendo grupos terroristas foram registrados aumentou no último ano, e saltou de 58 para 66. O dado consta no relatório Global Terrorism Index 2025, divulgado pelo Instituto para Economia e Paz.

De acordo com o relatório anual, 3.492 ataques terroristas foram contabilizados ao redor do mundo em 2024. Uma queda de 3% em relação a 2023, ano em que 3.3500 atentados aconteceram.

Ao todo, apenas três organizações extremistas foram responsáveis pela maior parte das mortes provocadas por terrorismo: Estado Islâmico (ISIS), Jama’at nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) e Al-Shabaab.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.