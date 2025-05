Zelensky diz que Putin não é sério sobre negociações

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia/ AFP

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que se encontra em Ancara, na Turquia, disse que a delegação ucraniana enviada a Istambul é liderada pelo seu ministro da Defesa, com a missão de negociar um cessar-fogo com a Rússia. Entretanto, considera que Vladimir Putin não tem intenções sérias de negociar a paz na Ucrânia, e que a delegação russa do presidente da Rússia à Turquia é “decorativa”, mas que a comitiva ucraniana em Istambul buscará ser construtiva.

"Uma delegação americana está em Istambul, à reunião pode acontecer esta noite ou talvez aconteça amanhã. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e todos estão à espera do outro lado, da parte russa. É muito importante ter em mente a essência deste encontro, a ordem de trabalhos desta reunião", adiantou.

As conversações devem contar com representantes de Ucrânia, Rússia, Turquia e EUA. Por sua vez, o presidente norte-americano admitiu nesta quinta-feira (15) que não espera progressos sobre um acordo até que ele mesmo se encontre com Putin.

Em contrapartida, o ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov, classificou hoje Zelensky, como “patético” por ter exigido que Putin participasse pessoalmente nas negociações entre Kiev e Moscou em Istambul.

Lavrov acrescentou que os países ocidentais não querem a paz na Ucrânia e discutem entre si que não podem admitir terminar com a mobilização da Europa contra a Rússia. “O Ocidente está se metendo em confusão no confronto com a Rússia. Um conselheiro do primeiro-ministro britânico em segurança nacional já foi destacado para orientar Zelensky, para que ele não diga nada desnecessário e acabe por enterrar a sua reputação e a reputação daqueles que o treinam”, afirmou, sendo citado pela agência de notícias estatal russa Ria Novosti. Lavrov destacou em particular o Reino Unido, que acusou de estar interferindo no processo diplomático de resolução da situação na Ucrânia.

“A diplomacia não é uma questão de adivinhar e gritar ao microfone, como é prática de Zelensky, mas sim de fazê-lo profissionalmente”, completou. No entanto, assinalou que a posição do Kremlin é a de um acordo justo a longo prazo, apesar de dizer que a questão das capacidades militares de que a Ucrânia disporá está longe de estar resolvida. Uma vez que critica a proposta de cessar-fogo defendida por Kiev e pelos aliados ocidentais, que, segundo o chanceler, só sevem para rearmar a Ucrânia. “Devemos dar uma oportunidade às negociações, mas ninguém pode garantir que tudo correrá bem, sem problemas”, apontou.

Já a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova, chamou Zelensky de “palhaço” por te dito que a delegação do seu país enviada à Turquia era uma ‘farsa’.

Enquanto isso, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, manifestou estar cautelosamente otimista sobre a possibilidade de progressos nas negociações de paz. "A Ucrânia está pronta para se comprometer com um cessar-fogo e com negociações imediatas. Isso é absolutamente claro. A bola está agora claramente do lado russo", disse.