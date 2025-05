Rússia anuncia que Putin não irá à reunião na Turquia com Zelensky

Presidente russo, Vladimir Putin/ALEXANDER NEMENOV/POOL/AFP

O Kremlin divulgou que o presidente da Rússia Vladimir Putin e o chanceler Serguei Lavrov não integrarão a delegação russa que irá viajar à Turquia para as negociações sobre a guerra na Ucrânia. Por sua vez, Kiev confirmou a presença do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, primeiramente em Ancara na quinta-feira (15), que deve se reunir com o presidente turco Recep Tayiip Erdogan.

A Turquia, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e com uma proximidade com Putin, busca fazer mais uma vez a ponte de mediação entre Moscou e Kiev.

Já a presidência russa revelou que a sua comitiva será liderada pelo conselheiro presidencial Vladimir Medinsky, com a participação do vice-ministro das Relações Exteriores Mikhail Galuzin, o vice-ministro da Defesa Alexander Fomin e pelo chefe dos serviços secretos militares.

O presidente dos EUA, Donald Trump também não estará no encontro, segundo um porta-voz da Casa Branca. Antes da declaração do Kremlin, em Doha, o enviado especial norte-americano Trump, Steve Witkoff, comentou que viajaria para Istambul na próxima sexta-feira juntamente com o secretário de Estado Marco Rubio para as conversações entre a Rússia e a Ucrânia. Uma deslocação que deve ser ainda confirmada com a ausência de Putin e Lavrov.

Por sua vez, Zelensky havia apelado pela participação de Putin e afirmou que a sua posição nas negociações sobre o conflito na Ucrânia iria depender de quem representasse a Rússia no encontro. . "Se Vladimir Putin se recusar a ir à Turquia, será o último sinal de que a Rússia não quer pôr fim a esta guerra, que não está disposta a negociar. A Ucrânia está pronta para qualquer formato de negociação com a Rússia, mas a primeira prioridade deve ser um cessar-fogo. Também Trump espera que ambos os líderes estejam presentes na Turquia", declarou recentemente Andriy Yermak, chefe de gabinete de Zelensky.

O líder russo havia proposto negociações diretas entre Moscou e Kiev, num encontro em Istambul, mas sem deixar claro se iria ou não estar presente, além de recusar o ultimato de um cessar-fogo imediato de 30 dias exigido pela França, Reino Unido, Alemanha e Polônia, que ameaçaram com novas sanções ao país.

Zelensky quis que o encontro dependesse da trégua, no entanto Trump pressionou para que concordasse com a reunião em Istambul, levando o presidente ucraniano a desafiar Putin a ir.