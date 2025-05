Em telefonema, Lula pede para Putin participar de reunião com Zelensky

Conversa entre os dois presidentes ocorreu por telefone/Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone, na tarde desta quarta-feira (14/5), com o presidente russo Vladimir Putin. Eles estiveram juntos na última semana, nas comemorações dos 8o anos do Dia da Vitória, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial.

De acordo com pronunciamento do Palácio do Planalto, Lula teria felicitado Putin, no telefonema, pela proposta de abertura de negociação com a Ucrânia pela paz.

O chefe do Executivo nacional “reiterou a disposição do Grupo de Amigos da Paz e de países do Sul Global em cooperar para o fim do conflito” e se colocou “à disposição” para colaborar na busca de entendimento entre a Rússia e a Ucrânia.



