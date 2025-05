Governo da Ucrânia pede para Lula convencer Putin a encontrar Zelensky

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva /Ricardo Stuckert / PR



Mesmo após recentes rusgas no diálogo diplomático, o governo da Ucrânia pediu que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, convença Vladimir Putin a encontrar Volodymyr Zelensky na Turquia. O pedido foi feito nesta terça-feira (13/5), por meio do chanceler ucraniano, Andrii Sybiha.

Em uma publicação no X, o diplomata revelou ter conversado com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, nesta semana.

“Eu reafirmei a prontidão do presidente Zelensky para se reunir com Putin na Turquia, e pedi ao Brasil que use sua voz autoritária em seu diálogo com a Rússia para que esse encontro direto de mais alto nível aconteça”, escreveu Sybiha em um comunicado.





