Zelensky diz estar pronto para reunião com Putin

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, não quis detalhar hoje o possível encontro de Zelensky com Putin em Istambul

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky /GENYA SAVILOVAFP

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky reiterou hoje que está pronto para negociar diretamente com o líder russo, Vladimir Putin. Mas, considerou que caso ele não compareça na reunião da próxima quinta-feira em Istambul para negociações de um acordo de paz entre as partes demonstrará em definitivo que não quer acabar com o conflito. "Se Vladimir Putin se recusar a ir à Turquia, será o último sinal de que a Rússia não quer pôr fim a esta guerra, que não está disposta a negociar. A Ucrânia está pronta para qualquer formato de negociação com a Rússia, mas a primeira prioridade deve ser um cessar-fogo. Também Trump espera que ambos os líderes estejam presentes na Turquia", declarou Andriy Yermak, chefe de gabinete de Zelensky.

Yermak ainda confirmou que Zelensky estará na Turquia, porém destacou que Zelensky já avisou que só se encontrará com Putin em Istambul e não com outros membros da delegação russa.

Após os aliados europeus de Kiev terem cobrado um cessar-fogo incondicional de 30 dias a partir de segunda-feira (12), Putin disse que poderá iniciar conversações diretas entre russos e ucranianos na quinta-feira, em Istambul. No entanto, recusou a trégua proposta e que não aceitava pré-condições e ultimatos com a ameaça feita de enfrentar pesadas novas sanções da União Europeia. As eventuais conversações surgem na sequência de uma exigência lançada pelos parceiros europeus da Ucrânia e pelos EUA.

O presidente da comissão de assuntos internacionais do Conselho da Rússia, a câmara alta do Parlamento, Konstantin Kosachev, indicou que as conversações entre Moscou e Kiev poderão trazer progressos. "Se a delegação ucraniana aparecer nestas conversações pronta para abandonar quaisquer ultimatos e procurar um meio termo, tenho a certeza de que poderíamos avançar ainda mais", afirmou.

Já o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, não quis detalhar hoje o possível encontro de Zelensky com Putin em Istambul. "A parte russa continua a se preparar para as negociações que deverão ter lugar na quinta-feira. A Rússia está empenhada numa procura séria de formas de resolução pacífica a longo prazo. É tudo o que podemos dizer. Por enquanto, não tencionamos fazer mais comentários. Assim que o presidente considerar necessário será anunciado", resumiu Peskov ao ser questionado na coletiva de imprensa, sem, no entanto, mas não confirma se Putin estará ou não presente na reunião.

Enquanto isso, o presidente dos EUA, Donald Trump, iniciou nesta terça-feira (13) uma visita ao Oriente Médio e admitiu que está avaliando viajar para a Turquia para as possíveis negociações russo-ucranianas. "Tenho tantas reuniões, mas estou pensando em voar até lá. Há uma possibilidade de isso acontecer, se eu achar que as coisas podem avançar. Não subestimem o dia de quinta-feira na Turquia", disse Trump, que se encontra no momento na Arábia Saudita.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, acrescentou que tem abordado com os parceiros europeus qual o melhor caminho para um cessar-fogo, incluindo os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido e da França.