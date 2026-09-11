Mega-Sena acumula em R$ 85 milhões; confira os números sorteados e data do próximo concurso

50 apostadores de jogaram na Mega-Sena acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.990,43 cada

Para apostar na Mega-Sena, é preciso escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, de seis dezenas, custa R$ 5 (Crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.056 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (10). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 85 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 14 - 21 - 25 - 40 - 51 - 56

50 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.990,43 cada. Já 3.344 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.133,49 cada.

Apostas

O próximo concurso acontece domingo (13), às 11h. As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.