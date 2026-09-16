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Diario revela as Marcas Preferidas de 2026

A premiação reconhece as empresas mais lembradas pelos consumidores do estado em treze segmentos essenciais à rotina dos pernambucanos

Luiza Cabral Saraiva

Publicado: 16/09/2026 às 08:00

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A cobertura completa da premiação, realizada no Novotel Recife Marina, será feita através das nossas redes sociais, portal online e jornal impresso/Novotel Recife Marina/Divulgação

A cobertura completa da premiação, realizada no Novotel Recife Marina, será feita através das nossas redes sociais, portal online e jornal impresso (Novotel Recife Marina/Divulgação)

Para uma marca, ser lembrada espontaneamente, sem qualquer sugestão visual ou textual, demonstra a força da sua conexão com o consumidor. Essa relação não é construída imediatamente, mas sim dia após dia.

É para celebrar essa conexão entre empresa e cliente que o Diario de Pernambuco realiza, há 10 anos, o prêmio Marcas Preferidas. A edição deste ano acontece hoje, a partir das 18h, no Novotel Recife Marina, no bairro de São José.

“Para além de uma premiação, celebrar o Marcas Preferidas é ver que as marcas amadureceram e entenderam que a comunicação estratégica constrói percepção de valor, reforça diferenciais e cria conexão emocional com as pessoas”, comenta o superintendente do Diario de Pernambuco, Diogo Vital.

Ele continua: “É muito gratificante poder promover esse encontro há tantos anos, celebrando junto com as marcas que fazem o dia a dia dos pernambucanos. O evento virou uma festa da nossa gente, do nosso comércio e da nossa economia. Nos orgulhamos de estar no centro disso.”

O Marcas Preferidas reconhece quais são as empresas mais lembradas pela população pernambucana em 64 categorias, organizadas em 13 segmentos. São eles: alimentos, bebidas, casa e construção, construtoras e imobiliárias, educação, pet, produtos de limpeza doméstica, saúde, serviços, serviços financeiros, veículos e motos, varejo e telecomunicações. Este ano, 64 marcas foram eleitas as preferidas dos pernambucanos.

A premiação também representa uma verdade cada vez mais presente na mentalidade dos profissionais da área: para se manter presente na memória dos consumidores é preciso formar um vínculo entre consumidor e marca.

“Comunicação constante, clara e estratégica é o que constrói essa presença na mente do consumidor ao longo do tempo. Não é um post isolado que faz a mágica, é repetição consistente com uma mensagem que realmente conecta”, adiciona Katarina França, gerente de marketing do Diario de Pernambuco.

Os representantes das marcas vencedoras receberão troféus exclusivos e exemplares da revista com homenagens ao trabalho realizado ao longo do último ano.

O evento, exclusivo para marcas vencedoras, empresários e agências de publicidade, também se consolida como um espaço estratégico de relacionamento entre quem lidera o mercado pernambucano.

A cobertura completa do evento será feita através das nossas redes sociais, portal online e jornal impresso.

Veja também:

Pesquisa é realizada anualmente em cidades da RMR

Realizada pelo Instituto Exatta, através do método Top of Mind, a pesquisa buscou medir a lembrança espontânea dos participantes, registrando a primeira marca que vem à mente dos entrevistados quando questionados sobre determinado produto ou serviço.

A partir dessas entrevistas, também foi possível identificar o perfil social e demográfico dos consumidores e criar um panorama de cada segmento. Ao longo do mês de maio deste ano, 600 moradores das cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda foram entrevistados.

“O indicador Top of Mind revela o grau de saliência e posicionamento das marcas no imaginário do consumidor, refletindo não apenas presença de mercado, mas também a eficácia de estratégias de comunicação, publicidade e relacionamento com o público”, explica Tonico Araújo, diretor do Instituto Exatta.

Ele complementa que, com o método, ainda é possível identificar quais marcas conquistaram maior espaço na memória coletiva dos consumidores e tornaram-se referências em seus respectivos ramos.

Anualmente, o estudo revisa os segmentos mais influentes a fim de garantir um retrato fiel da preferência da população. Nesta edição, o número de produtos avaliados foi ampliado – um reflexo do acompanhamento contínuo dos hábitos de consumo dos pernambucanos e da crescente relevância dessas categorias no mercado.

“Ao revelar as marcas que ocupam lugar de destaque na mente do público, a pesquisa torna-se uma ferramenta estratégica para empresas, instituições e profissionais de marketing, fornecendo indicadores relevantes para o planejamento de comunicação, posicionamento de marca e tomada de decisões estratégicas”, finaliza Araújo.

A partir de amanhã, a revista do Marcas Preferidas será disponibilizada gratuitamente no portal do Diario de Pernambuco.

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