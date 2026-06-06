Diario de Pernambuco celebra as Marcas Preferidas

A 11ª edição da tradicional premiação será realizada em setembro e reconhecerá as marcas mais lembradas e admiradas pelo povo pernambucano

Em 2026, o Diario de Pernambuco realiza a 11ª edição do prêmio Marcas Preferidas (Rafael Vieira/Estúdio DP)

Com mais de dois séculos de história, o Diario de Pernambuco tem acompanhado a trajetória de milhares de marcas, registrando transformações, tendências e movimentos que moldaram o mercado ao longo do tempo. Essa experiência consolidou o jornal como referência na identificação de marcas que se destacam pela relevância e conexão com o público. O prêmio Marcas Preferidas, chegando a sua 11ª edição, é reflexo disso, celebrando as marcas que, ano após ano, conquistam a confiança e a preferência dos pernambucanos.

A pesquisa foi realizada, mais uma vez, em parceria com o Instituto Exatta, mantendo a tradição de excelência e credibilidade do jornal mais antigo em circulação da América Latina. Através do método Top of Mind, a pesquisa também identificou os perfis dos consumidores de cada produto trazendo informações sociais e demográficas. No total, 65 marcas em 14 categorias foram eleitas as preferidas.

Para Tonico Araújo, diretor do Instituto Exatta, não basta se comunicar, é preciso se comunicar bem. “Como diria Chacrinha, ‘quem não comunica se trumbica’. Durante a pesquisa, percebemos que a comunicação pesa mais do que a regionalidade e as marcas que querem crescer precisam entender isso”, explica. O primeiro passo é ouvir o público, entender seus hábitos e suas preferências. As marcas que investem em comunicação clara, contínua e estratégica conseguem se destacar, independentemente da região de origem.

O levantamento mostrou que Pernambuco reúne um mercado dinâmico e com grande potencial de crescimento para as marcas locais, que vêm ampliando sua presença e relevância junto ao público. Nesse cenário, estratégias de comunicação consistentes e bem direcionadas se tornam fatores decisivos para fortalecer o posicionamento das empresas e ampliar sua conexão com os consumidores.

“A comunicação estratégica constrói percepção de valor, reforça diferenciais e cria conexão emocional com as pessoas, tornando a marca mais lembrada e escolhida entre seus concorrentes”, comenta o Diretor de Marketing do Diario de Pernambuco, Joaquim Lima. Segundo ele, o prêmio prova que comunicação bem-feita traz resultados e inspira marcas a investirem mais na parceria com agências, entendendo que comunicação não é custo, mas sim investimento com retorno.



Para o gerente comercial do Diario, Fernando Cruz, a premiação também representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido por marcas e agências na construção de relacionamentos sólidos com os consumidores. “É um reconhecimento valioso porque revela quais empresas conseguiram conquistar a confiança e permanecer na lembrança espontânea do público, mesmo em um mercado cada vez mais competitivo”, destaca.



O resultado será divulgado no dia 16 de setembro, durante um evento especial que reunirá empresas, agências de publicidade e formadores de opinião. A noite celebrará a parceria entre marcas e agências que, por meio de estratégias de comunicação criativas, relevantes e bem executadas, construíram conexões duradouras com o público e conquistaram um lugar de destaque na preferência dos consumidores pernambucanos.

