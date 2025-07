Magno Malta diz que Moraes é só carcaça: "Por dentro há uma entidade de alta patente em uma mente de psicopata"

Senador Magno Malta (PL-ES) (Vinícius Schmidt/Metrópoles @vinicius.foto)

O senador Magno Malta (PL-ES) afirmou, nesta quarta-feira (23/7), que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é uma “carcaça” e que, por dentro, haveria “uma entidade de alta patente em uma mente de psicopata”. O congressista falou com a imprensa e fez duras críticas ao ministro quando chegou à sede do Partido Liberal (PL) em Brasília para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) .

O parlamentar capixaba alegou ainda que as medidas impostas por Moraes ao ex-presidente são uma “tragédia anunciada”. Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica e não pode utilizar suas redes sociais ou falar por meio das redes de terceiros. As medidas foram impostas por Moraes no âmbito de inquérito que apura a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos em busca de punições ao Brasil e a autoridades do Judiciário.

“Alexandre de Moraes é só uma carcaça, gente. Pelo amor de Deus! Ali dentro tem uma entidade de alta patente em uma mente de psicopata. Não tem perspectiva. É uma tragédia anunciada. É confiar em Deus, que venha do alto”, declarou o senador.

Com medo que o Bolsonaro vá pra cadeia, Magno Malta afirma que uma entidade incorporou no Alexandre de Moraes. Eles estão desesperados! Só sobrou a exploração do fanatismo religioso!pic.twitter.com/XRgTIZBUks — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) July 23, 2025



