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Argentina x Inglaterra: quem avança para enfrentar a Espanha na final da Copa? | Diario da Copa #14

Acompanhe o debate sobre Argentina x Inglaterra desta quarta-feira (15), relembre os confrontos decisivos em Copas e veja quem chega mais forte para encarar os espanhóis

Igor Fonseca

Publicado: 15/07/2026 às 09:26

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Argentina x Inglaterra quem avança para enfrentar a Espanha na final da Copa Diario da Copa #14/Fotos: ROBERTO SCHMIDT / AFP | Thomas COEX / AFP.

Argentina x Inglaterra quem avança para enfrentar a Espanha na final da Copa Diario da Copa #14 (Fotos: ROBERTO SCHMIDT / AFP | Thomas COEX / AFP.)

A Espanha venceu a França nessa terça-feira (14) e garantiu uma vaga na Final da Copa do Mundo de 2026.

Agora é a vez de Argentina e Inglaterra decidirem quem se junta aos espanhóis na decisão, marcada para o próximo domingo (19).

Ingleses e argentinos se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h00 (horário de Brasília).

O videocast Diario da Copa desta quarta analisa a vitória de La Roja e o outro confronto da semifinal.

Como acompanhar

Os episódios do Diario da Copa vão ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h, trazendo a cobertura dos bastidores e o balanço dos resultados da Copa do Mundo de 2026, no YouTube do Diario de Pernambuco.

Argentina , copa 2026 , Espanha
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