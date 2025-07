Cabelo de backing vocal pega fogo durante show da banda Limão com Mel em Salgueiro (Reprodução/Redes Sociais )

Os membros da banda Limão com Mel passaram por momentos assustadores durante uma apresentação no Festival Pernambuco Meu País, em Salgueiro, no Sertão do estado, nesse domingo (27), quando o cabelo da backing vocal Nathy Souza foi atingido por fogo.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o instante em que o acidente acontece. Na sequência, Nathy é socorrida pelos integrantes da banda e retirada do palco.

Após o susto, a vocalista Adma Andrade afirmou ao público que Nathy passava bem e havia sido atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros presente no local: “Aconteceu um pequeno incidente aqui com a nossa backing, e, em respeito a ela, e a vocês também, que claro presenciaram, só quero dizer que está tudo bem. Os bombeiros atenderam ela, não foi nada grave, só um grande susto. A gente se assustou, mas graças a Deus está tudo bem, tá bom? Vamos continuar o nosso show!“