'Um Lobo entre os Cisnes' narra a dança transformadora de Thiago Soares

Cinebiografia do célebre bailarino brasileiro Thiago Soares, 'Um Lobo entre os Cisnes' é história de autodescoberta no balé através de uma comovente relação entre mestre e pupilo

(Lucas Sadalla)

Voar nos palcos mais prestigiados do planeta não estava nos planos originais do bailarino carioca Thiago Soares, atualmente consagrado como um dos maiores do mundo, assim como não estava na programação pessoal do ator mineiro Matheus Abreu, que o interpreta na cinebiografia Um Lobo entre os Cisnes, já em cartaz no Recife. O destino, o talento ou as duas coisas juntas, no entanto, fizeram o seu trabalho para que essas surpreendentes trajetórias se cruzarem e, através do cinema, celebrassem o poder transformador da dança.

Dirigido por Marcos Schechtman e Helena Varvaki, o longa acompanha Thiago (vivido por Matheus) desde a época em que era um jovem pobre, quando vivia entre batalhas de hip hop e algumas contravenções no subúrbio do Rio de Janeiro, até a sua explosão de sucesso na Ópera Garnier, em Paris. Foi nesse período que ele conheceu aquele que se tornaria o seu grande mestre: o coreógrafo Dino Carrera (papel do ator argentino Darío Grandinetti, de Fale com Ela), com quem Thiago viveu uma relação permeada por confrontos, de onde surgiu também uma comovente amizade.

(crédito: Lucas Sadalla)

Um Lobo entre os Cisnes explora a jornada clássica do mentor severo e seu pupilo rebelde ao mesmo tempo em que desmistifica estigmas do universo da dança. "Balé é tudo menos delicado", afirma a professora Raquel (vivida pela atriz portuguesa Margarida Vila-Nova), informação que, assim como o próprio biografado, Matheus Abreu também teve que descobrir, já que foi o chamado para fazer o filme que lhe proporcionou seu primeiro contato com a dança.

Ao Viver, o ator reforça como Thiago deveria ser um nome obrigatório no vocabulário brasileiro. "Quando recebi o convite, não conhecia a história do Thiago. Lá fora ele é uma estrela, e aqui ele deveria ser conhecido de todos", exalta. "Percebi como essa poderia ser uma grande chance não só de me aprofundar na pessoa tão importante, mas de torná-la estimulante para tantos jovens que sonham em seguir esse caminho".

(crédito: Lucas Sadalla)

Filmado com planos longos, que seguem o personagem principal pelas costas e revelam tanto a amplitude dos espaços quanto a poética dos movimentos, o filme abre um importante marco no cinema nacional voltado para a dança. Marcos Schechtman e Helena Varvaki têm mais de 15 anos de parcerias e Um Lobo entre os Cisnes foi uma ótima oportunidade para que a dupla pudesse fazer o seu primeiro longa em conjunto.

"Todo dia de filmagens era festivo, pelo nível de dificuldade e pela organização que conseguimos manter. Ao final do dia, juntávamos todos em uma roda e colocávamos todo mundo para dançar", destaca Marcos. Essa celebração se vê na tela. Em Um Lobo entre os Cisnes, a descoberta do balé para Thiago Soares espelha o descobrimento de uma história inspiradora em Matheus Abreu. As belezas do cinema.