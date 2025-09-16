Diario de Pernambuco alcança primeiro lugar no 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo - etapa estadual

O jornal mostrou mais uma vez o impacto dos trabalhos publicados pelos profissionais ao longo dos anos

francisco Silva alcançou o segundo lugar da categoria Jornalismo em Vídeo do Sebrae (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

O fotógrafo do Diario de Pernambuco, Francisco Silva, foi um dos grandes vencedores do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo – etapa estadual. Ao lado do ex-repórter do jornal, Luiz Boaventura, o fotógrafo conquistou o primeiro lugar da categoria Jornalismo em Vídeo com o trabalho “Mudar de país e os desafios do mercado de trabalho”. O resultado foi anunciado nesta terça-feira (16), em cerimônia realizada no Novotel, no bairro de Santo Amaro, no Recife.

“Diante de tantos excelentes jornalistas, ser reconhecido entre um deles traz, certamente, o sentimento de que estamos fazendo um bom trabalho. E neste, enfatizar o lado acolhedor brasileiro, tão mencionado mundo afora. A gente enfatizou o suporte que o migrante chinês recebe quando inicia uma nova vida na cidade. Este é o meu primeiro prêmio e fico feliz que tenha sido junto ao Diario num ano tão importante como este do bicentenário”, destacou Francisco Silva.

“Este prêmio representa a concretização de duas décadas de dedicação. O tema abordado é particularmente significativo, pois trata da imigração e da reinserção dos migrantes no mercado de trabalho brasileiro. A reportagem, que exigiu quatro meses de produção, apresenta uma análise abrangente de diversos perfis de imigrantes chineses e seus processos de acolhimento no Brasil”, pontuou Luiz Boaventura.

Nesta edição, o prêmio reuniu 117 profissionais inscritos e 21 trabalhos selecionados para concorrer em diferentes categorias. Além do prestígio, os três primeiros colocados recebem premiação em dinheiro: R$ 5 mil (1º lugar), R$ 3 mil (2º lugar) e R$ 1,5 mil (3º lugar).

Na etapa nacional, os vencedores estaduais disputam notebooks e a chance de levar o Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo, que garante ainda um celular de última geração.

O fotógrafo Rafael Vieira também chegou à final do prêmio de Fotojornalismo com o ensaio “Chef Lucia Soares acumula sucessos na gastronomia pernambucana”, realizado em parceria com o colunista do Giro, Cleodon Coelho.

