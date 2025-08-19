Fotógrafos do Diario de Pernambuco chegam à final do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo

Rafael Vieira e Francisco Silva levam o nome do Diario de Pernambuco para mais uma premiação por meio do fotojornalismo e jornalismo em vídeo

Rafael Vieira e Francico Silva, fotógrafos do Diario de Pernambuco (Fotos: Francisco Silva/DP Foto)

Dois fotógrafos do Diario de Pernambuco estão entre os finalistas do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo – etapa Pernambuco. Rafael Vieira e Francisco Silva concorrem na categoria Fotojornalismo e Jornalismo em Vídeo, levando o nome do jornal para mais uma premiação. O resultado foi anunciado nesta terça-feira (19), quando foram revelados os 21 trabalhos selecionados entre as 117 inscrições enviadas por jornalistas pernambucanos.

Rafael Vieira disputa o prêmio de Fotojornalismo com o ensaio “Chef Lucia Soares acumula sucessos na gastronomia pernambucana”, realizado em parceria com o colunista do Giro, Cleodon Coelho. Já Francisco Silva é finalista da categoria Jornalismo em Vídeo com o trabalho “Mudar de país e os desafios do mercado de trabalho”.

Os vencedores estaduais serão conhecidos em setembro durante cerimônia no Recife. Os primeiros colocados de cada categoria avançam para a fase regional, que definirá os finalistas da disputa nacional.

Além do reconhecimento, a premiação oferece valores em dinheiro para os três primeiros colocados em cada modalidade: R$ 5 mil (1º lugar), R$ 3 mil (2º lugar) e R$ 1,5 mil (3º lugar). Na categoria especial Jornalismo Universitário, os prêmios variam de R$ 500 a R$ 1 mil.

Na etapa nacional, os vencedores das categorias principais recebem notebooks. Entre eles, será escolhido o Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo, que garante também um celular de última geração, mesmo prêmio reservado ao campeão da categoria universitária.

Além dos fotógrafos do Diario, jornalistas de veículos como Jornal do Commercio, Marco Zero Conteúdo, Folha de Pernambuco, Revista Algomais, TV Globo, TV Asa Branca, TV Guararapes, Rádio Jornal, Rádio CBN Recife e LeiaJá também integram a lista de finalistas.

