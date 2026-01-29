SISU 2026: resultados da chamada regular estão disponíveis; saiba como consultar

Início do período de matrícula para os aprovados nesta etapa do Sisu será em 2 de fevereiro

Inep anula questões do Enem 2025 (Angelo Miguel/MEC e Bruna Araújo/MEC.)

O Sistema de Seleção Unificada disponibilizou as listas de aprovados na chamada regular do processo na madrugada desta quinta-feira (29). Para conferir os resultados, é preciso acessar o site do Sisu e efetuar seu cadastro. Os aprovados nesta etapa devem iniciar a realização de matrículas a partir do dia 2 de fevereiro.

Hoje também é o dia para que os interessados em ficar na lista de espera de algum curso optem por essa opção. É o caso dos candidatos que não entraram na quantidade de vagas disponível para a chamada regular liberada nesta quinta. O cadastro na lista de espera, para possíveis vagas remanescentes, estará disponível no site do sistema até o dia 2 de fevereiro.

Sisu

Desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC), o sistema permite que o usuário utilize suas notas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) para ingressar em universidades públicas. O candidato pode inserir as notas dos três últimos exames (2023, 2024 e 2025) para conseguir a aprovação, e o Sisu considera, automaticamente, a nota mais alta que o candidato obteve, considerando essas três edições.

Pernambuco

No estado, são ao todo 5,9 mil vagas na seleção do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. Deste total, 14.397 serão disponibilizadas em universidades federais, 1.503 em institutos federais do estado e 1.900 em universidades estaduais. No total, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou mais de 274 mil vagas em todo o Brasil.