Museu em Gravatá promove vivência que une arte, música e filosofia

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O Museu Casa Laura Mabel e Flávio Gadêlha, em Gravatá, recebe neste domingo (14) uma programação especial que une arte, música e filosofia em uma experiência voltada à contemplação, à criatividade e à reflexão. A iniciativa é realizada em parceria com a Nova Acrópole Pernambuco.

A programação contará com um concerto intimista de violino, uma oficina de pintura aberta também para iniciantes e uma palestra sobre arte e beleza. A proposta é estimular a sensibilidade dos participantes e promover uma aproximação com diferentes manifestações artísticas em um ambiente marcado pela memória e pelo patrimônio cultural pernambucano.

Mais do que apresentar técnicas, a vivência convida o público a enxergar a arte como instrumento de observação, expressão e autoconhecimento. A atividade busca integrar diferentes linguagens artísticas e ampliar o contato dos participantes com a experiência estética e seus impactos no desenvolvimento humano.