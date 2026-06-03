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Faustão recebe alta hospitalar após uma semana internado em São Paulo
Publicado: 03/06/2026 às 07:18
Faustão (Reprodução)
Após uma semana internado, Fausto Silva recebeu alta hospitalar. O apresentador estava no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde passou por um procedimento para retirada de uma sonda gástrica. Segundo sua equipe, a internação já estava programada e ocorreu sem intercorrências.
Afastado da televisão desde 2023, Faustão vem se dedicando integralmente à recuperação da saúde após enfrentar uma série de complicações médicas nos últimos anos.
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