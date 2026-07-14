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Cauã Reymond celebra reencontro com a filha após viagens internacionais
Publicado: 14/07/2026 às 07:37
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Após uma temporada de viagens ao exterior, Cauã Reymond compartilhou registros do seu retorno ao Brasil e do reencontro com a filha, Sofia, de 14 anos. A adolescente passou os últimos dias na Itália ao lado da mãe, a atriz Grazi Massafera.
Nas redes sociais, o ator publicou uma foto ao lado da filha e falou sobre a emoção de revê-la após o período distante. “De volta pro meu aconchego. Eu sabia que estava com saudade, mas quando reencontrei minha filha, percebi que era muito maior que tudo no mundo”, escreveu.
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